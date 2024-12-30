Tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçi yılın ikinci yarısına ilişkin bu ödemeyi almak için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor. 2025 yılı kamu işçilerin tediye ödeme tarihleri henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.