TEİAŞ tekniker alımı başvuru şartları nedir?

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirkete gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.