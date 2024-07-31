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TEİAŞ en az lise mezunu 3 branşta 240 kamu personeli alacak: Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

13:34 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>TEİAŞ tekniker alımı iş ilanı yayımlandı</p>
TEİAŞ tekniker alımı iş ilanı yayımlandı

TEİAŞ tekniker alımı iş ilanı yayımlandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 240 tekniker alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için son tarih 9 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Peki TEİAŞ personel alımı şartları neler, tekniker başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Zonguldak, Kastamonu dahil birçok ilde personel alımı yapacak. İşte TEİAŞ’e alınacak pozisyonlar ve başvuru şartları.

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TEİAŞ, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre tekniker alımı yapacak. Alınacak 240 teknikerin branşları ise şu şekilde:

5 Harita Teknikeri

18 Elektronik Teknikeri

217 Elektrik Teknikeri

İşe alınacak teknikerlerin çalıştırılacakları iller ve diğer detaylar TEİAŞ'ın internet sitesinde ilan edilecek.

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TEİAŞ tekniker alımı başvurusu ne zaman?

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (5-9/08/2024

tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden

(https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya eDevlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.

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TEİAŞ tekniker alımı başvuru şartları nedir?

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirkete gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

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