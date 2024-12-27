Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Android telefonlarda yer alan bazı uygulamaların kullanıcıların bankacılık bilgilerini çalarak kartlarından para çektiğini ortaya koydu. Bu durum, akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini güvenlik konusunda daha da artırmalıdır. İşte kullanıcıları maddi zarara uğratan o uygulamalar…

1 /4 Android telefon kullanıcılarını etkileyen yeni bir skandal ortaya çıktı. Bir güvenlik araştırmacısı tarafından keşfedilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları zarara sokuyor. Android kullanıcılarına yapılan son uyarıda, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan 8 uygulamada usulsüzlük tespit edildiği belirtildi. Söz konusu uygulamaların telefona kayıtlı banka ve kredi kartlarından para çektiği ortaya çıktı.

2 /4 Bu uygulamalar, genellikle zararsız gibi görünseler de arka planda çalışarak cihazınızdaki banka bilgilerini, şifrelerinizi ve diğer hassas verilerinizi çalabilirler.

3 /4 Çalınan bilgilerle birlikte, bu uygulamalar sizin adınıza yetkisiz ödemeler yapabilir ve bankacılık işlemlerinizi kontrol altına alabilir. Bazı durumlarda, bu uygulamalar cihazınıza virüs bulaştırarak performansını düşürebilir veya cihazınızı tamamen kullanılamaz hale getirebilir.