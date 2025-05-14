1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni asgari ücrette Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete iki defa ara zam yapılmıştı. Yıl başında yüzde 30 oranında artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen net asgari ücretin güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret 2. zam ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

1 /4 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

ilk zamlı net asgari ücret 2025 maaşı Şubat ayında alınacak. Zamlı 2025 asgari ücretleri 22 Bin 104 TL olarak hesaplara yatacak.

2 /4 ASGARİ ÜCRETE BU SENE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:

"İhtiyaç olursa biz güncelleme yapabiliriz. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. 2025 yılında gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak Allah korusun bir aksilik, felaket başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir.









3 /4 Ekonomi kurmaylarımız durumu görüyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda karar alınarak biz tabi ki güncelleme yapabiliriz. Asgari ücrete güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi artırmak amacıyla 1 yıl süre ile belirledik. Geçen yıl yaptığımız bu uygulama ihracatımızın, ticaretin artmasında çok büyük katkısı oldu. Tutarlı davranışlardan dolayı tebrikler aldık. İşveren de geleceği görmek zorunda."



