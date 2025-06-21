1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni asgari ücrette Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete iki defa ara zam yapılmıştı. Yıl başında yüzde 30 oranında artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen net asgari ücretin güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor. 2025 yılında Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren asgari ücret zammının ardından, milyonlarca çalışan ve işveren tarafından "Temmuz ayında ikinci bir ara zam yapılacak mı?" sorusu merakla araştırılıyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret 2. zam ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı:
Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrette Temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik soruları yanıtladı. Işıkhan, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken" diyerek ara zam konusunun şu aşamada öncelikli gündem maddesi olmadığını belirtti.
Ancak daha önceki açıklamalarında kapıyı tamamen kapatmadığını ifade eden Bakan, olası ekonomik gelişmelerin yeniden zam gündemine getirebileceğine işaret etmişti.
Ekonomi kurmaylarımız durumu görüyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda karar alınarak biz tabi ki güncelleme yapabiliriz. Asgari ücrete güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi artırmak amacıyla 1 yıl süre ile belirledik. Geçen yıl yaptığımız bu uygulama ihracatımızın, ticaretin artmasında çok büyük katkısı oldu. Tutarlı davranışlardan dolayı tebrikler aldık. İşveren de geleceği görmek zorunda."
BAKAN IŞIKHAN'DAN "OLABİLİR" AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili ilk açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir."
Bu sözler, hükümetin ekonomik gelişmelere göre esnek bir politika izleyebileceğinin sinyalini vermişti.
ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.