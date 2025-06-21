TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti hangi yönde?

Temmuz ayı zammı için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Haziran ayında kira artış oranı yüzde 45,80 olarak duyurulmuştu. Temmuz ayı kira zammı ise TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Peki, temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için zam oranı ne kadar olacak?

1 /5 Kira artış oranı yakında açıklanacak. Her ay olduğu gibi temmuz ayında da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı netlik kazanacak. Haziran ayında yüzde 45,80 olarak uygulanan zam oranının ardından, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yeni oran 3 Temmuz’da belli olacak. Peki, Temmuz 2025 kira zammı neye göre hesaplanacak, beklenti ne yönde?

2 /5 HAZİRAN KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak ve böylece Haziran kira zam oranı da belli olacak.

3 /5 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur.

4 /5 2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.