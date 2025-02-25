2025 yılında ilk teravih namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlıyor. Oruç ayı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazının ilk hangi gün kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilk teravih ne zaman kılınacak? İşte merak edilen o tarih...
Üç ayların sonuna yaklaşılmasıyla birlikte teravih namazının tarihi de merak konusu oldu. Ramazan ayının başlangıcına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının hangi gün kılınacağı araştırılıyor. Müslümanlar, bu kutsal ayın coşkusunu cami ve mescitlerde kılacakları ilk teravih namazıyla karşılamaya hazırlanıyor.
İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma günü yatsı namazının ardından kılınacak. Müslümanlar, bu özel geceyi camilerde cemaatle kılarak Ramazan’ın maneviyatını yaşayacak. Aynı gece sahura kalkılarak oruç ibadetine de başlanacak. Teravih namazı Ramazan ayının her gecesinde kılınacak ve Ramazan Bayramı arifesinde sona erecek.
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk teravih namazı 29 Şubat 2025 tarihinde saat 20:20'de kılınacak.
ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da ilk teravih namazı 29 Şubat 2025 tarihinde saat 20:04'te kılınacak.
İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de ilk teravih namazı saat 20:27'de kılınacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, genellikle 20 rekât olarak cemaatle kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), teravih namazını sahabeleriyle birlikte cemaatle kıldırmış ancak farz olacağından endişe ederek daha sonra bireysel olarak eda etmeye devam etmiştir. Hadis-i şeriflerde bu namazın büyük sevaplar barındırdığı belirtilmiştir.
İslam âlimlerinin icmaına göre, teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Bununla birlikte, bireysel olarak da kılınabilmektedir. Bazı kaynaklarda teravih namazının 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılındığı belirtilmiştir. Ancak Osmanlı’dan günümüze kadar İslam dünyasında yaygın olarak 20 rekât şeklinde kılınmaktadır.
TERAVİH NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?
Hadislerden hareketle İslâm âlimleri, teravih namazının erkek ve kadın her müslüman için sünnet olduğu konusunda görüş birliğine varmıştır. Hanefîler, Şâfiîler, Hanbelîler ve bazı Mâlikîler’e göre bu namaz müekked sünnettir. Orucun değil ramazan ayının sünneti olduğundan oruç tutamayanlar da bu namazı kılar.
İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN 2025?
Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak. 29 gün sürecek Ramazan ayı tamamlandıktan sonra 3 günlük bayram idrak edilecek.
Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamışına 25 Şubat itibarıyla 4 gün kaldı.