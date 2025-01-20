Teşkilat 129. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dizinin son bölümü ardından gelecek bölüme dair araştırmalar hız kazandı. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyonu yüksek bir bölüm yayımlandı. Dizinin 129. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte TRT 1 Teşkilat 129. bölüm fragmanı izleme linki...

1 /6 TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 128. bölümü yine nefesleri kesti. Peki, Teşkilat 129. fragmanı yayınlandı mı?

2 /6 TEŞKİLAT 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

3 /6 TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır.

4 /6 TEŞKİLAT 129. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 129. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 129. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 129. yeni bölüm bilgileri...



5 /6 TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır. Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.



