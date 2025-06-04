Teşrik tekbirleri arefe sabah namazıyla başlıyor: Teşrik tekbiri ne zaman, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri mânâsına dair bilgiler

Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? sorusu Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte teşrik tekbiriyle ilgili araştırmalar da arttı. Bu yıl 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, "Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?" ve "Teşrik tekbirlerini kimler ne zaman getirir?" soruları yanıt arayan konulardan. Teşrik tekbirine dair Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgiler ve nasıl getirileceği hakkındaki detayları sizler için derledik.

1 /5 Teşrik tekbiri bayram öncesinde araştırılan önemli konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nı idrak edecek milyonlarca kişi Teşrik tekbirinin nasıl getirildiğini, kaç kez ve kimlerin ne zaman getirdiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili merak edilen bu sorulara açıklık getirdi. İşte Teşrik tekbiri hakkındaki resmi bilgiler.

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TEŞRİK TEKBİRİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR? BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan bilgilere göre, Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

3 /5 Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).





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TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR? Teşrik tekbiri ise Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra bir defa toplamda 23 defa اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye denir.

