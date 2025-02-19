THY 20-21 ŞUBAT İPTAL EDİLEN SEFERLER





İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili olarak THY'den açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.