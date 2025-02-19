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THY’den sefer iptali açıklaması: Hangi uçuşlar iptal edildi? THY 20-21 Şubat iptal olan seferler

THY’den sefer iptali açıklaması: Hangi uçuşlar iptal edildi? THY 20-21 Şubat iptal olan seferler

15:3419/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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THY'den son dakika sefer iptali açıklaması geldi. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Peki, Hangi uçuşlar iptal edildi? THY 20-21 Şubat iptal olan seferler...

İstanbul'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı

THY 20-21 ŞUBAT İPTAL EDİLEN SEFERLER


İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili olarak THY'den açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR NASIL ÖĞRENİLİR?


İptal edilen seferler duyurulmadı. Yolcuların şirketin internet sitesi, uygulaması ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etmesi gerekiyor.

THY SEFER SORGULAMA EKRANI

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