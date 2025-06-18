THY KABİN MEMURU İLANI 2025





THY kabin memuru alımları ve başvuru detayları merak ediliyor. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek olmak üzere Kabin Memuru olarak yer almak isteyen adaylar ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurularını yapacaklar