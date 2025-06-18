THY, yeni kabin memurları arıyor. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilan için başvurular yalnızca “kariyer.thy.com” adresinden alınacak. Peki,THY kabin memuru alımı yapacak. Peki THY kabin memuru alımı ne zaman? THY'de bu göreve başvurmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte ayrıntılar...
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yeni kabin memuru alımı için ilan açtı. Başvuru şartları, eğitim süreci ve detaylar haberimizde...
THY KABİN MEMURU İLANI 2025
THY kabin memuru alımları ve başvuru detayları merak ediliyor. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek olmak üzere Kabin Memuru olarak yer almak isteyen adaylar ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurularını yapacaklar
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.
THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.
THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ