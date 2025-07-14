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THY kabin memuru alacak: Türk Hava Yolları personel alımı iş ilanı başvuru şartları neler?

THY kabin memuru alacak: Türk Hava Yolları personel alımı iş ilanı başvuru şartları neler?

10:5314/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
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THY kabin memuru alımı iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY), global büyümesini sürdürürken kabin memuru alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gökyüzünde bir kariyere adım atmak isteyen adaylar, THY kabin memuru iş ilanlarını yakından takip ediyor. THY dört farklı kategoride kabin memuru alımı için iş ilanı duyurusu yayınladı. Peki, THY kabin memuru alımı koşulları ve başvuru tarihleri nedir?

Türk Hava Yolları (THY), sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla kariyerine havacılık sektöründe yön vermek isteyenler için kapılarını araladı. THY iş ilanlarına yenileri eklendi. THY personel alımı ilanları, farklı pozisyonlarda istihdam olanakları sunuyor. Türk Hava Yolları, büyüyen filosuna ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin memuru alımı ilanlarına yenilerini ekledi. Gökyüzünde kariyer yapmayı hedefleyen adayların merakla beklediği bu ilanlar, genellikle en az ön lisans mezuniyeti ve ileri düzeyde yabancı dil bilgisi gibi temel şartlar içeriyor. Eğitimleri başarı ile tamamlayanlar kabin memuru olarak THY kariyerine başlıyor. Peki, THY kabin memuru alımı koşulları ve başvuru tarihleri nedir?

THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN, THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY'nin kabin memuru ilanlarına başvurular kariyer.thy.com adresinden, yeterli başvuru sayısına ulaşana kadar alınmaya devam edecek. Ancak hizmet sektörü deneyimli kadın-erkek kabin memuru alımı ilanı değerlendirme süreçleri Eylül ayında başlayacak.

Tecrübesiz Kadın Kabin Memuru THY başvuru şartları

Başvuru şartları:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği


Lisans Bölümleri:

•Tüm Bölümler

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.


Başvuruda gerekli belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi 

Tecrübeli Kadın/Erkek Kabin Memuru THY başvuru şartları

Başvuru şartları:

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• 01.01.1988 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak,

• En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Bir havayolu firmasında en az 2 yıl Kabin Memuru olarak görev yapmış olmak (Son görevi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmalı),

• Geçerli “Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası”na sahip olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenir.

• İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

• Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

• Askerlik muaf olmamak,

• Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

• Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.


Başvuruda istenen belgeler:

Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi 

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi

Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

Kabin Temel Eğitim Sertifikası (Otomasyon Kaydı Olan)


2. Yabancı Dil Bilen Kadın/Erkek Kabin Memuru THY başvuru şartları

Başvuru şartları:

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• İngilizceye ek olarak “Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça ve Arapça” dillerinden en az birini iyi derecede bilmek.

• 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

• En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

• Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

• Askerlikten muaf olmamak,

• Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.

Başvuruda istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi 

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi 

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi 

• Askerlik Belgesi.

Hizmet Sektörü Deneyimli Kadın/Erkek Kabin Memuru THY başvuru şartları

Başvuru şartları

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı mazuniyeti olan adayların YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenir.

- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Askerlikten muaf olmamak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.

Başvuruda istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi 

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi 

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belges

• Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

#THY
#THY iş ilanı
#THY kabin memuru alımı
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