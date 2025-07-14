Tecrübesiz Kadın Kabin Memuru THY başvuru şartları

Başvuru şartları:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği





Lisans Bölümleri:

•Tüm Bölümler

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde, şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak.





Başvuruda gerekli belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi