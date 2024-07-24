Türk Hava Yolları bilet kampanyaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Satışa sunduğu ucuz biletlerle seyahat planları yaptıran şirkette yeni bir indirim haberi geldi. Türk Hava Yolları, Avrupa'da belirli şehirlere yapılacak seyahatler için yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı. Peki THY Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

1 / 5 Seyahat tutkunları için müjde! Türk Hava Yolları, yepyeni bir kampanya ile karşınızda! Bu kampanya ile yurt dışı destinasyonlara indirimli fiyatlarla uçabilir, hayallerinizdeki tatili gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

2 / 5 Türk Hava Yolları seyahatlerinden indirim imkanı sağlıyor. THY Avrupa’ya seyahat kapsamında yüzde 40 indirim yapacağını duyurdu. Kampanyaya göre belirlenen destinasyonlara yüzde 40 indirimli bilet satışı gerçekleştirilecek.

3 / 5 THY Kampanyalı biletler hangi uçuşlarda geçerli olacak? Kampanyalı biletler Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma uçuşlarında kullanılabilecek.

4 / 5 Yüzde 40 indirimli biletler sadece Turkish Airlines Holidays web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacak.