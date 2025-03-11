Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 2025 yılında toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

1 /4 Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 2025 yılında toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizdi. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

2 /4 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Ticaret Bakanlığı’nın 988 personel alımı için henüz kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Resmi takvimin, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. Alımların 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor, ancak kesin tarihler için gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalarda.

3 /4 TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımını 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu pozisyon olarak ikiye ayırdı. Sözleşmeli kadrolar arasında 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli (şoför) bulunuyor. Kadrolu pozisyonlar ise 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedardan oluşuyor.