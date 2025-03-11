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Ticaret Bakanlığı 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu pozisyon için personel alacak: Müjdeyi Bakan Ömer Bolat verdi

Ticaret Bakanlığı 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu pozisyon için personel alacak: Müjdeyi Bakan Ömer Bolat verdi

13:0711/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Ticaret Bakanlığı personel alımı</p>
Ticaret Bakanlığı personel alımı

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 2025 yılında toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 2025 yılında toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizdi. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı’nın 988 personel alımı için henüz kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Resmi takvimin, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. Alımların 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor, ancak kesin tarihler için gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalarda.

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımını 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu pozisyon olarak ikiye ayırdı. Sözleşmeli kadrolar arasında 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli (şoför) bulunuyor. Kadrolu pozisyonlar ise 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedardan oluşuyor.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR, ŞARTLARI NELER?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularının, önceki yıllarda olduğu gibi dijital ortamda yapılması öngörülüyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’nın Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla alınacak. Adayların, başvuru sırasında gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekecek ancak henüz hangi belgelerin isteneceği netleşmedi.

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