Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025 yılının en etkili 100 kişisi açıklandı: Listede Türkiye’den isim yer aldı mı?

2025 yılının en etkili 100 kişisi açıklandı: Listede Türkiye’den isim yer aldı mı?

14:0417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanı kim oldu?</p>
Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanı kim oldu?

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara Time Dergisi'nin en etkili 100 insanı listesinde liderler kategorisinde yer aldı. Ed Sheeran, Blake Lively, Muhammad Yunus listede yer alan isimlerden oldu.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı. Listede farklı kategorilerden birçok isim yer alıyor. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. İşte bazı dikkat çeken isimler:

Liderler

Javier Milei

Keir Starmer

Claudia Sheinbaum

Donald Trump

María Corina Machado

Elon Musk

Muhammad Yunus

Howard Lutnick

Tedros Adhanom Ghebreyesus

J.D. Vance

Reshma Kewalramani

Friedrich Merz

Megyn Kelly

Lee Jae-Myung

Teresa Ribera

Robert F. Kennedy Jr.

Andrea Vidaurre

Duma Boko

Russel Vought

Javier Milei

Noa Argamani

Mo Abudu

Ahmet el Şara

Sanatçılar

Ed Sheeran

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Rashida Jones

Diego Luna

Nicole Sherzinger

Kristen Wiig

Willy Chavarria

Danielle Deadwyler

Hozier

Miranda July

Branden Jacobs-Jenkins

Mohammad Rasoulof

Annabelle Selldorf

Yoshimoto Nara

İkonlar

Demi Moore

Jalen Hurts

Adrien Brody

Gisele Pelicot

Hiroyuki Sanada

Angeline Murimirwa

David Muir

Raquel Willis

Bobbi Brown

Anthony D.Romero

Yoshiki

Amy Griffin

Leon Marchand

Fatou Baldeh

Titanlar

Miuccia Prada

Yoshitomo Nara

Mickalene Thomas

Annabelle Selldorf

Ma Yansong

Willy Chavarria

Percival Everett

Amy Griffin

Miranda July

Branden Jacobs-Jenkins

Kwame Onwuachi

Chutatip "Nok" Suntaranon

David Muir

Megyn Kelly

Joe Rogan

Lisa Su

Mark Zuckerberg

Bonnie Y Chan

Alex Karp

Jonathan Greenblatt

Stephen J.Squeri

#Time Dergisi
#Ahmed eş Şara
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı