Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanı kim oldu?

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara Time Dergisi'nin en etkili 100 insanı listesinde liderler kategorisinde yer aldı. Ed Sheeran, Blake Lively, Muhammad Yunus listede yer alan isimlerden oldu.

1 /5 Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı. Listede farklı kategorilerden birçok isim yer alıyor. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. İşte bazı dikkat çeken isimler:

2 /5 Liderler Javier Milei Keir Starmer Claudia Sheinbaum Donald Trump María Corina Machado Elon Musk Muhammad Yunus Howard Lutnick Tedros Adhanom Ghebreyesus J.D. Vance Reshma Kewalramani Friedrich Merz Megyn Kelly Lee Jae-Myung Teresa Ribera Robert F. Kennedy Jr. Andrea Vidaurre Duma Boko Russel Vought Javier Milei Noa Argamani Mo Abudu Ahmet el Şara

3 /5 Sanatçılar Ed Sheeran Scarlett Johansson Daniel Dae Kim Kristen Bell Adam Scott Rashida Jones Diego Luna Nicole Sherzinger Kristen Wiig Willy Chavarria Danielle Deadwyler Hozier Miranda July Branden Jacobs-Jenkins Mohammad Rasoulof Annabelle Selldorf Yoshimoto Nara

4 /5 İkonlar Demi Moore Jalen Hurts Adrien Brody Gisele Pelicot Hiroyuki Sanada Angeline Murimirwa David Muir Raquel Willis Bobbi Brown Anthony D.Romero Yoshiki Amy Griffin Leon Marchand Fatou Baldeh