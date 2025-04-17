Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara Time Dergisi'nin en etkili 100 insanı listesinde liderler kategorisinde yer aldı. Ed Sheeran, Blake Lively, Muhammad Yunus listede yer alan isimlerden oldu.
Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı. Listede farklı kategorilerden birçok isim yer alıyor. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi. İşte bazı dikkat çeken isimler:
Liderler
Javier Milei
Keir Starmer
Claudia Sheinbaum
Donald Trump
María Corina Machado
Elon Musk
Muhammad Yunus
Howard Lutnick
Tedros Adhanom Ghebreyesus
J.D. Vance
Reshma Kewalramani
Friedrich Merz
Megyn Kelly
Lee Jae-Myung
Teresa Ribera
Robert F. Kennedy Jr.
Andrea Vidaurre
Duma Boko
Russel Vought
Javier Milei
Noa Argamani
Mo Abudu
Ahmet el Şara
Sanatçılar
Ed Sheeran
Scarlett Johansson
Daniel Dae Kim
Kristen Bell
Adam Scott
Rashida Jones
Diego Luna
Nicole Sherzinger
Kristen Wiig
Willy Chavarria
Danielle Deadwyler
Hozier
Miranda July
Branden Jacobs-Jenkins
Mohammad Rasoulof
Annabelle Selldorf
Yoshimoto Nara
İkonlar
Demi Moore
Jalen Hurts
Adrien Brody
Gisele Pelicot
Hiroyuki Sanada
Angeline Murimirwa
David Muir
Raquel Willis
Bobbi Brown
Anthony D.Romero
Yoshiki
Amy Griffin
Leon Marchand
Fatou Baldeh
Titanlar
Miuccia Prada
Yoshitomo Nara
Mickalene Thomas
Annabelle Selldorf
Ma Yansong
Willy Chavarria
Percival Everett
Amy Griffin
Miranda July
Branden Jacobs-Jenkins
Kwame Onwuachi
Chutatip "Nok" Suntaranon
David Muir
Megyn Kelly
Joe Rogan
Lisa Su
Mark Zuckerberg
Bonnie Y Chan
Alex Karp
Jonathan Greenblatt
Stephen J.Squeri