Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri için süreç başladı. Sürecin ayrıntıları 2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzuyla duyuruldu. Peki TUS/2 tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılacak? TUS 2. dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanlar listesi.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
TUS/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
Adaylar, TUS/2 tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
TUS tercih başvurusu nasıl yapılacak?
Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşlemler, 6 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.
Yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.
2025-TUS 2. DÖNEM Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları
Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.
2025-TUS 2. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayın