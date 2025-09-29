Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TUS/2 tercih işlemleri başladı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılacak?

TUS/2 tercih işlemleri başladı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılacak?

17:1629/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzu</u></em></strong></p>
2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri için süreç başladı. Sürecin ayrıntıları 2025-TUS 2. dönem tercih kılavuzuyla duyuruldu. Peki TUS/2 tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılacak? TUS 2. dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanlar listesi.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

TUS/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Adaylar, TUS/2 tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

TUS tercih başvurusu nasıl yapılacak?

Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr

adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşlemler, 6 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

2025-TUS 2. DÖNEM Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları

Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.


2025-TUS 2. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayın

#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#TUS/2 tercihleri
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI 2025: Hakim ve Savcı yardımcısı alımında başvurular ve sınav ne zaman? Şartlar neler? İşte resmi açıklamalar