Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki ay Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.” dedi. TOGG'un satıştaki tek modeli olan T10X, 13 bin 21 satışla ocak - haziran tarihlerinde tüm otomobiller arasında en çok satan yedinci model olmuştu. İşte Togg'a ilişkin Bakan Kacır'ın o müjdesinin detayları.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "2025 TOGG'un senesi olacak” dedi. Bakan Kacır, Togg 4x4 modeli için de müjdeyi verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasının satır başları şöyle: “Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.
Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta 6 başlıkta HİT-30 programının çağrılarını ilan etti. Elektrikli araçlar, batarya, çip, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve küresel markaların AR-GE merkezleri. Bunun peşinde de 4 başlıkta yeni çağrıları çıkacağımızı ilan ettik.
Hiperölçekli veri merkezlerinde önümüzdeki dönemde çağrıya çıkacağız, biyoteknolojik ilaçlarla ilgili üretim robotlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde çağrılara çıkacağız. Bu yolculuk bitmeyecek, dolu dizgin bir şekilde Türkiye yüksek teknoloji üretim hamlesini gerçekleştirmeye devam edecek.
Togg 4x4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Elektrikli araçların mütemmim cüzü batarya ve küresel düzeyde de batarya ya talep muazzam bir hızda artıyor. Türkiye'de önümüzdeki günlerde 80 gigavat saat yıllık batarya üretim oluşturmayı hedefliyoruz.
Böylelikle hem 1 milyona çıkardığımız elektrikli araçlarda kullanılacak bataryaların üretilmesini hedefliyoruz hem de Türkiye'nin Avrupa'ya batarya ihraç eden ülke haline gelmesini hedefliyoruz. Yerli üretimle çip ithalatını bitireceğiz. Önümüzdeki ay Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.”
TOGG T10F MODELİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Araç ilk olarak Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtıldı. Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 fuarında dünya çapında tanıtıldı ve T10S (sedan) adını aldı. 9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen CES 2024 fuarında seri üretim versiyonuyla tanıtıldı ve T10F adını aldı. Aracın 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenmektedir.
TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?
T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
TOGG T10F BATARYASI KAÇ KM MENZİLİ VAR?
Togg, T10F için 350 km menzil için 52,4 kWh kapasiteli lityum iyon pil ile 600 km menzil sağlayan 88,5 kWh kapasiteli daha büyük lityum iyon pil olmak üzere iki pil seçeneği sunmaktadır. T10F, DC şarj cihazıyla 180 kW'a kadar şarj kapasitesine sahiptir ve pilin 28 dakikada %20'den %80'e çıkmasını sağlamaktadır. Piller, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Siro tesislerinde üretilmektedir.