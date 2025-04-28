Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişimi Togg, geçtiğimiz yıl CES 2024 Fuarı’nda tanıttığı T10F modeliyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Yenilikçi fastback tasarımı ve modern çizgileriyle dikkat çeken Togg T10F, sadece Türkiye’de değil, küresel pazarda da ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi ise Çin merkezli üretici Leapmotor’un yeni modeli B01, Togg T10F’e olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündeme geldi.

1 /11 Türkiye’nin en ucuz elektriklisi olarak bahsedilen T03 modelini üreten Leapmotor şimdi de B01 isimli yeni sedan modelini tanıttı. Tanıtım sonrasında ise Togg T10F ile büyük bir benzerlik içerisinde olduğu görüldü.

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TOGG T10F İLE ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Tasarım detaylarına bakıldığında, Leapmotor B01’in Togg T10F ile büyük bir benzerlik taşıdığı görülüyor. Özellikle arka bagaj kapağı, stop lambaları, yan hatlar ve genel duruş açısından iki araç birbirini oldukça andırıyor. Sadece jant farklılıkları dışında, uzaktan bakıldığında iki otomobili ayırt etmek oldukça güç hale geliyor.



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AVRUPA'DAKİ EN UCUZ SEDAN

Leapmotor'un Avrupa'da da piyasaya süreceği en ucuz sedan modeli B01’in Türkiye pazarına gelme ihtimali bulunuyor. Yaklaşık 14-20 bin dolar bandında bir fiyatla satışa sunulması halinde, vergiler dahil 1 milyon TL altında kalabileceği belirtiliyor.



4 /11 Yaklaşık 14 bin dolar başlangıç fiyatı ile dikkat çeken B01, 4,77 metrelik uzunluğuyla D segmentine yaklaşan boyutlarıyla öne çıkıyor. Araçta, 132 kW ve 160 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulurken, enerji kaynağı olarak LFP batarya tercih edildi.

5 /11 İlk teslimatların Temmuz ayında başlaması planlanırken, Avrupa pazarı için satışların yılın son çeyreğinde başlaması bekleniyor. B01, piyasada BYD Qin Plus ve Xpeng Mona 03 gibi modellerle rekabet edecek.

6 /11 Bilgi-eğlence sisteminde Qualcomm Snapdragon 8295 çipi, otonom sürüş teknolojilerinde ise Snapdragon 8650 çipi kullanılıyor. Ayrıca, LiDAR destekli otonom sürüş paketi de opsiyonel olarak sunulacak.

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8 /11 LEADMOTOR B01

9 /11 TOGG T10F

10 /11 TOGG T10F