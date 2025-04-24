T10F 3 FARKLI TEKNİK VERSİYON VE 2 FARKLI DONANIM İLE GELECEK





Türkiye'nin yanı sıra küresel bir mobilite teknoloji markası olan Togg'un yeni modeli T10F, kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. Yaz aylarından itibaren yollarda görülecek T10F, 600 kilometrelik uzun menzili ile de dikkat çekiyor.





Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. T10F'in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde tamamlandı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri yapılan T10F, tüm testlerden başarıyla geçti. 27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mayıs ayında ürün lansmanı gerçekleştirilip ön sparişleri toplanacak olan T10F akıllı cihazlar, yaz aylarında Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşacak.



