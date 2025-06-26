TOGG T10F ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F satış fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Yerli otomobil hamlesinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Togg, ikinci modeli T10F ile otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sedan formundaki bu yeni model, hem şık tasarımı hem de sunduğu teknolojik donanımlarla dikkat çekiyor. İlk kez TEKNOFEST KKTC’de tanıtılan Togg T10F’in satışa çıkacağı tarih ve fiyat aralığı merak konusu oldu. 600 km’ye varan menzili ve gelişmiş dijital iç mekanıyla öne çıkan T10F için bayilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Peki, Togg T10F ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ve ön sipariş süreci belli oldu mu?

1 /5 Togg, C-Sedan segmentindeki ilk akıllı mobilite çözümü olan T10F modeliyle yeniden sahnede. Şirketin ilk modeli T10X’in ardından geliştirilen T10F, daha sportif çizgileri ve ileri teknoloji detaylarıyla öne çıkıyor. TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamuoyuna tanıtılan model için satış hazırlıkları başladı. 2025 yaz aylarında piyasaya sürülmesi beklenen T10F, 600 km’ye kadar menzil sunarken, fiyatıyla da rekabetçi bir pozisyon hedefliyor. Peki, TOGG T10F fiyatı ne kadar olacak? Ön siparişler ne zaman başlayacak?

2 /5 T10F'NİN ÖZELLİKLERİ Togg’un yeni modeli T10F, tıpkı T10X’te olduğu gibi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirildi. Akıllı yaşam çözümleriyle donatılan araç, sürekli internete bağlı yapısı sayesinde çevrimiçi kalabiliyor ve uzaktan güncellenerek her zaman en güncel halini koruyor. Bu özellikleriyle T10F, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dijital çağın gereksinimlerine cevap veren dinamik bir mobilite çözümü olarak konumlanıyor.

3 /5 T10F, teknik olarak üç farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulacak: arkadan itişli standart menzil, arkadan itişli uzun menzil ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyon, 350+ ve 600 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunacak. Çift motorlu AWD versiyon ise 700 Nm tork ile 530 kilometreye kadar menzil hedefliyor. Batarya kapasiteleri ise modele göre değişiyor; standart menzilde 52,4 kWh, uzun menzilde ise 88,5 kWh kapasite bulunuyor.

4 /5 T10F FİYATI NE KADAR OLDU? Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde 923 bin TL başlangıç fiyatı ile sunmuştu. T10F'in fiyatı ise ön sipariş dönemi başladığında netleşecek. Sosyal medyada sızan görüntüler ve tahmini fiyat aralıkları, modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceğini gösteriyor.