Yerli ve milli otomobil markası Togg, sedan segmentindeki yeni modeli T10F ile otomotiv pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Tanıtımı yapıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören ve merakla satış günü beklenen araç hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. Otomobilin yılın son çeyreğinde çıkışına kesin gözüyle bakılırken fiyat ve finansman destekleriyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor.
Henüz resmi satış tarihi açıklanmamış olsa da, 2025 yazında siparişlerin alınmaya başlanması ve ilk teslimatların yıl bitmeden gerçekleşmesi bekleniyor.
SATIŞ FİYATI VE FİNANSMAN İDDİALARI
En dikkat çekici iddia ise TOGG, bu model için 1.1 milyon TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi desteği sunacağı ve yaklaşık 500.000 TL peşinat ile TOGG T10F sahibi olmanın mümkün olacağı.
3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle piyasaya sürülecek T10F'in faiz oranları ve ödeme detaylarının ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
Faiz oranları henüz netleşmemiş olsa da, TOGG’un sunduğu kapsamlı ödeme kolaylıkları piyasada büyük ses getirecek gibi görünüyor.
Yeni modelin hem tasarımı hem de ödeme seçenekleriyle segmentindeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
TESLİMATLAR İÇİN SONBAHAR İŞARET EDİLİYOR
İddialara ek olarak, T10F’in ilk teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde yapılacağı da konuşuluyor. Böylece tüketiciler, yıl bitmeden yeni sedan modelle tanışmış olacak.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Togg T10F, WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.
Bu sayede kullanıcılar uzun yolculuklarda dahi minimum bekleme süresiyle yola devam edebilecek.
Güçlü performans: 0’dan 100’e 7.2 saniyede
T10F, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla yüksek performans vaat ediyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7.2 saniyede ulaşıyor, bu da onu sınıfının en iddialı sedan modellerinden biri haline getiriyor.
'T10F için nisan-mayıs aylarından itibaren ön talep toplamaya başlayacağız'
Togg'un "fastback" olarak tasarlanan T10F'nin süreciyle ilgili bilgi veren Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.
Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:
"Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz çünkü ürettiğimiz araç tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda oluşmuş, daha üst standartlarda özellikleri taşıyor ve bundan sonraki üreteceğimiz modellerimiz de yüz binlerce verinin toplanmasından sonra oluşturuluyor.
Yani biz dünyanın bir tarafında geliştirilen bir modeli getirip ülkemize sunmuyoruz. Tamamen kendi doğamıza uygun taleplerden ortaya çıkan modelleri üretiyoruz. Onun için de bu konudaki liderliğimizi açık ara sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yılda satılan araç sayısı belli, şöyle bakalım. Togg, Türkiye'de ilk kullanıcısıyla buluştuğunda hem kullanıcının elektrikli araç deneyimi yoktu hem ülkemizin de elektrikli araç üretim deneyimi yoktu. Buna rağmen çok büyük başarıyla piyasaya girdik. Önümüzdeki dönemde bu tercih edilme oranının çok daha yükseleceğini görüyorum."