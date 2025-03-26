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Togg T10X için 2 yeni özellik geldi: Trumore uygulaması ile kullanılabilecek

Togg T10X için 2 yeni özellik geldi: Trumore uygulaması ile kullanılabilecek

20:5726/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Togg T10X sahiplerinin uzun süredir beklediği uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri sonunda kullanıcılarla buluştu. Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden aktif hale getirilen bu yeni fonksiyonlar, araç sahiplerine çok daha pratik bir kullanım sunacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri resmen yayımlandı.


T10X’e Uzaktan Erişim Kolaylığı


Yeni güncellemeyle birlikte sürücüler, Trumore uygulaması aracılığıyla T10X araçlarını uzaktan başlatabilecek, kapıları kilitleyip açabilecek ve bagajı kontrol edebilecek. Togg yetkilileri, ilerleyen süreçte bu özelliklere uzaktan klima kontrolü ve şarj yönetimi gibi ek fonksiyonların da dahil edileceğini belirtti. Böylece kullanıcılar, hava koşullarına göre aracını önceden hazırlayabilecek veya bagaj erişimini uzaktan sağlayabilecek.


Dijital Anahtar Dönemi Başladı


Yeni özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri de dijital anahtar özelliği oldu. T10X sahipleri artık fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan, yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak araçlarına erişebilecek. Telefon ceplerindeyken araca yaklaştıklarında kapılar otomatik olarak açılacak, araçtan uzaklaştıklarında ise yine otomatik olarak kilitlenecek. Ayrıca, Trumore uygulaması üzerinden dijital anahtar paylaşımı yapılarak aile üyeleri veya arkadaşlar da güvenli bir şekilde araca erişim sağlayabilecek.


ADAS Paketi İçin Yeni Fiyatlandırma

Togg, gelişmiş sürüş destek sistemlerini içeren ADAS paketi için yeni bir fiyatlandırma belirledi. Daha önce ücretsiz sunulan bu özellik, 7 Nisan itibarıyla ücretli hale gelecek. Kullanıcılar, adaptif hız sabitleyici, sürücü asistanı ve yoğun trafik pilotu gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine erişmek için tek seferlik 30.000 TL ödeme yaparak bu paketi satın alabilecek.

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