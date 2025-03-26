Togg T10X için 2 yeni özellik geldi: Trumore uygulaması ile kullanılabilecek

Dijital Anahtar Dönemi Başladı





Yeni özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri de dijital anahtar özelliği oldu. T10X sahipleri artık fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan, yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak araçlarına erişebilecek. Telefon ceplerindeyken araca yaklaştıklarında kapılar otomatik olarak açılacak, araçtan uzaklaştıklarında ise yine otomatik olarak kilitlenecek. Ayrıca, Trumore uygulaması üzerinden dijital anahtar paylaşımı yapılarak aile üyeleri veya arkadaşlar da güvenli bir şekilde araca erişim sağlayabilecek.



