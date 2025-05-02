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TOGG'dan mayıs ayına özel yeni kampanya: 33 bin TL'ye TOGG T10X fırsatı! Sıfır faiz ve 48 aya varan vade seçenekleri

TOGG'dan mayıs ayına özel yeni kampanya: 33 bin TL'ye TOGG T10X fırsatı! Sıfır faiz ve 48 aya varan vade seçenekleri

19:522/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye'nin otomobili TOGG, mayıs ayına özel kampanyasını açıkladı. TOGG'un resmi X sayfasından yapılan paylaşımda, 12 ay sıfır faiz uygulamasının devam ettiği ve 48 aya varan taksit seçeneklerinin olduğu bilgileri yer aldı. Finansman seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden TOGG'un T10X modeli için hazırlanan mayıs ayı kampanyasının detayları yazımızda.

Yerli ve milli otomobil markası TOGG, Mayıs ayında T10X modeline özel yeni kampanyasını paylaştı.

TOGG T10X İÇİN 12 AY SIFIR FAİZ AYLIK 33 BİN TL ÖDEME


TOGG, Mayıs ayına özel kampanyasında 400 bin TL krediye 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneğiyle dikkat çekiyor.


Aylık 33.333 TL taksit imkânı sunulan kampanyada, kısa vadede maliyet avantajı sağlamak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.


Daha yüksek tutarlı destek isteyenler içinse 1 milyon TL krediye 48 ay vade ve %3,33’ten başlayan faiz oranlarıyla aylık 49.804 TL taksitli ödeme seçeneği bulunuyor.


TOGG RESMEN DUYURDU


Togg merakla beklenen mayıs ayı kampanyasını kullanıcılarla paylaştı. Resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu mesaj yer aldı;


Togg T10X, 60.000’i aşkın kullanıcısıyla yollarda!


Daha çok kullanıcımız T10X ile buluşsun diye Mayıs ayına özel, sınırlı sayıda finansman desteğimizle sipariş vermek için Trumore’u indirin.

Bireysel Müşteriler İçin:


400.000 TL Kredi;

12 Ay Vade: %0 faiz oranı ile aylık 33.333,33 TL ödeme.

800.000 TL Kredi:

12 Ay Vade: %0 faiz oranı ile aylık 66.666,67 TL ödeme.

30 Ay Vade: %2,29 faiz oranı ile aylık 40.694,15 TL ödeme.

1.000.000 TL Kredi:

48 Ay Vade: %3,33 faiz oranı ile aylık 49.804 TL ödeme.





Kurumsal Müşteriler İçin:

400.000 TL Kredi:

12 Ay Vade: %0 faiz oranı ile aylık 33.333,33 TL ödeme.

36 Ay Vade: %2,19 faiz oranı ile aylık 16.457,82 TL ödeme.

48 Ay Vade: %2,49 faiz oranı ile aylık 14.723,80 TL ödeme.

800.000 TL Kredi:

12 Ay Vade: %0 faiz oranı ile aylık 66.666,67 TL ödeme.

36 Ay Vade: %2,19 faiz oranı ile aylık 32.915,64 TL ödeme.

48 Ay Vade: %2,49 faiz oranı ile aylık 29.447,61 TL ödeme.


Opsiyonel Donanım Fiyatları:


19 İnç Jantlar: 30.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi: 35.000 TL

Kış Paketi: 20.000 TL

Akıllı Destek Paketi: 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi: 30.000 TL

Panoramik Cam Tavan: 50.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi: 50.000 TL

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TOGG'dan mayıs ayına özel yeni kampanya: 33 bin TL'ye TOGG T10X fırsatı! Sıfır faiz ve 48 aya varan vade seçenekleri