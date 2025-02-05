Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini sürdüreceği iller için uyarılar yapıyor. Özellikle bazı illerde yoğun ve şiddetli kar yağışı beklenirken, öğrenciler ve veliler 6 Şubat Perşembe günü (yarın) okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, eğitimde aksaklıklar yaşanabileceği için valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

1 /6 "Tokat ve Amasya'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Tokat ve Amasya'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

2 /6 6 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? Yarın kar yağışı nedeniyle henüz okullar tatil edilmedi. Ancak, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.

3 /6 Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.

4 /6 6 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İL VE İLÇELER Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.

5 /6 TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? Tokat ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.