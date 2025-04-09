Tokat’ta kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın okullar tatil mi, 10 Nisan Perşembe Tokat'ta okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!
Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçesinde Nisan ortasında yağan kar, vatandaşlara adeta kışı yeniden yaşattı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla beraber Tokat’ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat'ta 10 Nisan Perşembe okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?
Tokat’ta okullar tatil mi?
Soğuk hava ve kar yağışının olduğu Tokat’ta okullar tatil olup olmadığı merak edilirken, Tokat Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar bu konuda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Nisan ayının ortasında kar yağdı, ilçede adeta kış geri döndü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde kar yağışı başladı. Bölgede hava sıcaklıklarının birkaç gün daha düşük seyredeceği ve yer yer karla karışık yağmurun devam edebileceği bildirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Gümüşalan köyünde başlayan kar yağışı nedeniyle çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Baharı beklerken kış yeniden etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının don olayı yaşatabileceğini söyleyen Gümüşalan köyü sakini Ahmet Altuntaş, "Eğer hava don olayına dönüşmezse, yağan kar yağışı oldukça faydalı olacak" dedi.