Tokat’ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor: 20 Şubat Perşembe Valilikten açıklama geldi mi?

Tokat’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte öğrenciler yarın okullar tatil mi? Tokat’ta yarın okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı? sorularına yanıt arıyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; aralarında Tokat’ın da yer aldığı 15 il için sarı kodlu uyarı verdi. Tokat’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.
Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Peki Tokat’ta okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Tokat’ta yarın okullar tatil mi?
20 Şubat Perşembe günü için Tokat’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı yok mu? sorusuna sormaya başladı. Kentte kar yağışı etkili olurken Tokat Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Tokat'ta bugün okular tatil edilmişti. Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.