TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satacak! Başvurular başladı: En yüksek fiyatlı konut ayda 18.503 TL...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için yeni konut fırsatlarını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’nın da aralarında bulunduğu birçok ilde hayata geçirilecek projelerde 2+1 ve 3+1 daireler satışa sunulacak. Uygun taksit seçenekleri ve 120 ay vade imkânı ile dikkat çeken projelere başvurular, 10 Nisan 2025 itibarıyla başlayacak. Başvuru süreci ve satış detaylarına ilişkin merak edilen tüm bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

1 /7 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya başta olmak üzere birçok ilde hayata geçirilen projelerde, 2+1 ve 3+1 daireler satışa sunuluyor. 120 aya varan vade seçenekleri ve bütçe dostu ödeme planlarıyla dikkat çeken konutlar, her kesimden vatandaşın ilgisini çekiyor.

2 /7 Öte yandan TOKİ, Konya ilinde yeni bir proje başlattığını duyurmuştu. Proje kapsamında kuralı satış yöntemi ile hem 2+1 hem de 3+1 daire satılacak.

3 /7 TOKİ 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK TOKİ tarafından Konya ili, Seydişehir ilçesi, Gökçehöyük mahallesi, 1. Bölge 238 adet konut ve 2. Bölge 258 adet konut projesi kapsamında üretilecek 20 adet dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu. Taşınmazlardan 15'i 2+1 olarak belirtilirken, geriye kalan 5'i 3+1 olarak açıklandı.

4 /7 TOKİ tarafından Konya Seydişehir'de satılacak konutlardan en uygunları şu şekilde; En ucuz 2+1 konut; 506.787 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.670 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. En ucuz 3+1 taşınmaz; 682.811 TL peşinat, 120 ay vade ve 17.070 TL taksitten başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacak. TOKİ tarafından Konya'da satılacak en pahalı daire ise; 740.121 TL peşinat, 120 ay vade ve 18.503 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Söz konusu konut 3+1 ve 4. katta bulunuyor.

5 /7 KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR? Dairelere başvurular 10 Nisan 2025 (yarın) tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 16 Nisan 2025. Başvuru yapılacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Konya ilindeki şubeler ve başvuru bedeli 10.000 TL. Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak belirtilirken, kura tarihi 25 Nisan 2025 olarak açıklandı.

6 /7 Sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Seydişehir / Konya. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 05 Mayıs 2025 - 06 Mayıs 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 14 Mayıs 2025 - 14 Mayıs 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan taşınmazlar için olduğu belirtildi.