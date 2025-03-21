TOKİ 2+1 ve 3+1 hazır daire satacak, duyuru geldi! Aylık 12 bin TL, peşinat ile şartlar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerde 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağını duyurdu. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan satışlarda, uygun ödeme seçenekleri ile özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması hedefleniyor. TOKİ'nin yeni konut projesi için başvuru süreci ve şartları resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir? Ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar…