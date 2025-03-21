TOKİ 2+1 ve 3+1 hazır daire satacak, duyuru geldi! Aylık 12 bin TL, peşinat ile şartlar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağını duyurdu. Genellikle 120 ay vadeyle satışı gerçekleştirilen konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat seçenekleriyle hitap ediyor. Yeni proje kapsamında hazır dairelerin satış süreci başlarken, başvuru koşulları ve ödeme seçenekleriyle ilgili detayların TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki, TOKİ'nin yeni konut projesine başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerde 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağını duyurdu. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan satışlarda, uygun ödeme seçenekleri ile özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması hedefleniyor. TOKİ'nin yeni konut projesi için başvuru süreci ve şartları resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir? Ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar…
TOKİ 2+1 VE 3+1 HAZIR DAİRE SATACAK
TOKİ, Afyonkarahisar ili Evciler ilçesi Gökçek Mahallesinde 90 adet konut projesi kapsamında 7 adet stok taşınmazın kura yöntemi ile satışa çıkartılacağını resmen açıkladı. Kuralı satış yöntemi ile satışa sunulacağı belirtilen dairelerden en uygunu; 487.335,87 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.183,40 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bahsedilen daire 2+1 ve zemin katta bulunuyor.
KONUTLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Afyonkarahisar ilinde satılacak konutlara, T.C. Ziraat Bankası tüm şubelerinden başvuru yapılabileceği açıklandı. Başvuru bedeli 10.000 TL olarak duyurulurken, başvuru tarihleri 02-11 Nisan 2025 olarak belirtildi.
Başvuruya alınacak taşınmaz tipleri 2+1 ve 3+1 olarak duyuruldu. Kura tarihi 17 Nisan 2025 ve sözleşme imzalanacak banka şubesi yine T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeleri olarak açıklandı.
TOKİ tarafından asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 24 Nisan 2025 olarak belirtilirken, yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 28 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan daireler için olduğu aktarıldı.
DİĞER DETAYLAR
TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da satılacak daireler için bazı sözleşme şartları bulunuyor. Bahsedilen şartlardan bazıları şu şekilde;
Konutlar için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartlarının aranacağı açıklandı.
Daire satın almak için başvuru yapan kişilerin kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırlarında tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmaları şartlarının aranacağı aktarıldı. Ayrıca tüm başvuruların kura tarihinden önce TAKBİS Sisteminden kontrol edildiği belirtildi.