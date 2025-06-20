TOKİ 49 bin 56 konut kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 20 HAZİRAN TOKİ KURA TAKVİMİ

Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan yeniden inşa süreci meyvelerini veriyor. Afet bölgesinde hızla tamamlanan konutlardan 250 binincisi hak sahibine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşecek törende, yeni yaşam alanları depremzedelere resmen teslim edilecek. Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde sürdürülen konut inşa sürecinde önemli bir eşik aşıldı. TOKİ tarafından tamamlanan 250 bininci konut için teslim töreni düzenlenecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla Kahramanmaraş’ta yapılacak. Kura çekimi süreci de hız kazandı. TOKİ Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş kura çekilişi saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman duyurulacak?
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
TOKİ kura çekilişi, 19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşti.
Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.
Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ 49 BİN 56 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?
TOKİ deprem konutları kapsamında inşaa edilen 49 bin 56 konutun kura çekilişi bugün saat 14:30'dan itibaren AFAD Youtube hesabı üzerinden CANLI olarak gerçekleştirilecek.