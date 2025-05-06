TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul ne zaman, nerede, ödeme planı ve vade seçenekleri nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde toplamda 357 konut ve iş yeri için açık artırma düzenleyecek. Gayrimenkulün satışa sunulduğu bu büyük fırsat, ev veya iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir imkan sunuyor. Peki TOKİ konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? İşte gayrimenkul satışının yapıldığı iller ve satış detayları ve katılım şartları.

1 /5 TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi duyurdu. TOKİ, Türkiye genelinde 53 ilde 357 konut ve iş yerini satışa çıkartıyor. İşte katılım şartları ve gayrimenkullerin bulunduğu iller...

2 /5 TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN? Açık artırmalar 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da düzenlenecek. Katılım ise oldukça esnek. Dileyenler İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası’nda veya Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde fiziki olarak yerini alabilecek. Katılamayanlar için ise çevrim içi teklif verme imkanı da sağlanıyor.

3 /5 TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR? Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

4 /5 TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR? Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL, Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL, Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL, Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.