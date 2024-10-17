Ankara Beypazarı 2. etap konut projesinde 2+1 17 konut için 311, 3+1 konut için ise 817 adet başvurunun yapıldığı Ankara Beypazarı konutları için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda yapılana çekişi neticesinde Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi belirlendi.
Ankara Beypazarı'nda TOKİ tarafından hayata geçirilen 2. etap toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. Proje, 250 bin sosyal konut kampanyasının çerçevesini oluşturuyor. 2+1 konutlar için 311, 3+1 konutlar için ise bin 128 başvuru alındı.
2+1 nitelikli 17 ve 3+1 nitelikli 13 olmak üzere toplam 30 adet konut için kura
çekilişi noter huzurunda yayınlandı. İşte Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Kura sonucu belirlenen asil hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 23-24-25 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
İkametgâh ilmühaberi (Ankara ilinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.
Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.