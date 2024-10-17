Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara Beypazarı TOKİ 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi

Ankara Beypazarı TOKİ 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi

11:3317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara Beypazarı 2. etap konut projesinde 2+1 17 konut için 311, 3+1 konut için ise 817 adet başvurunun yapıldığı Ankara Beypazarı konutları için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda yapılana çekişi neticesinde Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi belirlendi.

Ankara Beypazarı'nda TOKİ tarafından hayata geçirilen 2. etap toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. Proje, 250 bin sosyal konut kampanyasının çerçevesini oluşturuyor. 2+1 konutlar için 311, 3+1 konutlar için ise bin 128 başvuru alındı.

2+1 nitelikli 17 ve 3+1 nitelikli 13 olmak üzere toplam 30 adet konut için kura

çekilişi noter huzurunda yayınlandı. İşte Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

Kura sonucu belirlenen asil hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 23-24-25 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

İkametgâh ilmühaberi (Ankara ilinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.

#TOKİ
#Beypazarı 2. etap konut belirleme kurası
#TOKİ Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
64 plaka nerenin plakası? 64 plaka kodu hangi şehir, neresi?