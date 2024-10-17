Ankara Beypazarı'nda TOKİ tarafından hayata geçirilen 2. etap toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. Proje, 250 bin sosyal konut kampanyasının çerçevesini oluşturuyor. 2+1 konutlar için 311, 3+1 konutlar için ise bin 128 başvuru alındı.

2+1 nitelikli 17 ve 3+1 nitelikli 13 olmak üzere toplam 30 adet konut için kura

çekilişi noter huzurunda yayınlandı. İşte Ankara Beypazarı 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.