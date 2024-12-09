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TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi belirlendi

TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi belirlendi

11:179/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
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<p>TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları</p>
TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları

TOKİ tarafından 503 adet konut projesi kapsamında projede stokta yer alan; 2+1 tipi 79 adet, 3+1 tipi 21 adet toplam 100 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. 2+1 konutlarında bin 612, 3+1 tipi konutlarında ise 4006 adet başvuru yapılmıştı. İşte TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutları belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 503 adet konut projesi kapsamında, stokta yer alan; 2+1 nitelikli 79 adet ve 3+1 nitelikli 21 adet olmak üzere toplamda 100 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi için tıklayın

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