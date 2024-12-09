TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutları belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 503 adet konut projesi kapsamında, stokta yer alan; 2+1 nitelikli 79 adet ve 3+1 nitelikli 21 adet olmak üzere toplamda 100 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi.