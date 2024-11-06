Ankara Çubuk’ta TOKİ tarafından hayata geçirilen 503 adet konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 241 adet ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 305 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 503 adet Projesi kapsamında, Ankara Çubuk Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 241 adet ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 305 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Ankara Çubuk konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konutlar %25 peşin ve 120 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış gerçekleşecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2025 itibariyle başlatılacaktır.
Hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Kura çekilişinde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan stok konut olması durumunda, açıklanacak olan BİLA tarihinde (başvuru bedeli iade almayanlar arasından) tekrar kura çekilerek 2.kura ile belirlenen asil hak sahipleri açıklanacak olan BİLA tarihlerinde, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
2. Kura sonucu belirlenen hak sahiplerinden sözleşme imzalanmayarak yine stok konut kalması durumunda tekrar kura tarihi alınarak yeni bir duyuru yapılacaktır.