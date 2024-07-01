Ankara TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu?

Ankara'da merakla beklenen TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde arsa yeri belli olup olmadığı hak sahiplerinin yakın takibinde. Ankara'da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Ankara TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Ankara ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. İşte ilk evim arsada son gelişmeler.

1 / 8 Ankara İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Ankara'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Ankara ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme kura sonuçları nda. Peki Ankara ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Ankara TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.

2 / 8 Ankara TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Ankara ilk evim arsa kura çekimi 7 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Ankara müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Ankara TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Ankara TOKİ arsa yerleri belli oldu.” bilgisini paylaştı. TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın

3 / 8 Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.

TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgula

4 / 8 Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.

5 / 8 Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

6 / 8 İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

7 / 8 TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak? 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.