TOKİ Ankara ilk evim arsa teslim tarihleri açıklandı. TOKİ ilk evim arsa projesi ile hak sahipleri hayalindeki eve kavuşacak. TOKİ "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Ankara arsa tahsis tarihleri ve arsa yerlerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Ankara’daki TOKİ arsalarının teslim tarihi belli oldu. İşte Ankara ilçe ilçe TOKİ arsa teslim tarihleri!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen bu proje ile vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olma imkanı sunuluyor. Proje kapsamında yapılan kura çekimleri sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, arsalarının yerlerini ve teslim tarihlerini merak ediyorlar. TOKİ, Türkiye genelinde başlattığı "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Ankara’daki arsa teslim tarihlerini açıkladı. Peki TOKİ Ankara ilk evim arsalar ne zaman verilecek teslim edilecek? İşte Ankara müstakil ve müşterek arsa tahsis tarihleri.
TOKİ Ankara ilk evim arsa tahsis tarihleri
ANKARA MERKEZ Müstakil + Müşterek 2,222 1,208 Kasım 24
ANKARA MERKEZ Müstakil 811 0 Aralık 24
ANKARA MERKEZ Müstakil 820 0 Mart 25
ANKARA MERKEZ Müstakil 3,147 0 Nisan 25
ANKARA MERKEZ Müstakil 1,000 0 Mayıs 25
ANKARA AKYURT Müstakil 680 0 Mart 25
ANKARA AKYURT Müstakil + Müşterek 140 402 Mayıs 25
ANKARA AYAŞ Müstakil + Müşterek 280 139 Nisan 25
ANKARA BALA Müstakil + Müşterek 202 25 Nisan 25
ANKARA BEYPAZARI Müstakil + Müşterek 310 53 Mayıs 25
ANKARA ÇAMLIDERE Müstakil + Müşterek 180 59 Mayıs 25
ANKARA ÇUBUK Müstakil 206 0 Ocak 25
ANKARA ÇUBUK Müstakil 100 0 Haziran 25
ANKARA ÇUBUK Müstakil + Müşterek 842 161 Temmuz 25
ANKARA ELMADAĞ Müstakil 169 0 Aralık 24
ANKARA ELMADAĞ Müstakil + Müşterek 170 70 Mart 25
ANKARA EVREN Müstakil + Müşterek 42 14 Nisan 25
ANKARA GÜDÜL Müstakil + Müşterek 42 9 Nisan 25
ANKARA HAYMANA Müstakil + Müşterek 130 31 Mart 25
ANKARA HAYMANA Müstakil 40 0 Haziran 25
ANKARA KAHRAMANKAZAN Müstakil + Müşterek 250 542 Haziran 25
ANKARA KALECİK Müstakil + Müşterek 51 14 Mayıs 25
ANKARA NALLIHAN Müstakil + Müşterek 74 12 Nisan 25
ANKARA POLATLI Müstakil + Müşterek 798 195 Mayıs 25
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR Müstakil + Müşterek 117 10 Ocak 25
TOKİ Arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır. İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
Tahsis nedir?
Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.