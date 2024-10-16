Ankara Güdül’de TOKİ kurası heyecanı yaşandı. 2+1 ve 3+1 konutları için konut belirleme kurası yapıldı. Güdül 212 Konut Projesi’nde konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ kuraları kurumun YouTube hesabından canlı yayın ile yayınlandı. İşte Peki Ankara Güdül TOKİ konut kura sonuçları isim listesi...
Ankara Güdül TOKİ toplu konut projesi kapsamında yer alan evlerin hak sahipliği konut belirleme işlemi Noter huzurunda gerçekleştirildi. Güdül 212 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 140 adet ve 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 212 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte Güdül TOKİ kura sonuçları isim listesi.
2+1 nitelikli 140 adet ve 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 212 konutları kura çekilişi neticesinde oluşan isim listesi şu şekildedir:
TOKİ konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 28 Ekim 2024 – 22 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubelerinden imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.