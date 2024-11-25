TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara dahil olmak üzere 43 ilde 849 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Alıcılara iki farklı ödeme planı sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illeri kapsıyor? İşte, detaylar...

1 /8 TOKİ, 43 ilde 849 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar; konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışına dair tüm detaylar.

2 /8 TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle; 27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

3 /8 28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

4 /8 29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van.

5 /8 TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK? Açık artırma arsa satışları, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

6 /8 TOKİ arsa satışı için ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

7 /8 TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL? TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor; Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.