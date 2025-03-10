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TOKİ Aydın konutları 2025: 196 sosyal konut teslim tarihleri belli oldu

TOKİ Aydın konutları 2025: 196 sosyal konut teslim tarihleri belli oldu

20:0410/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TOKİ'nin Aydın'da yapımına başladığı 196 adet sosyal konut tamamlandı. Hak sahipleri sosyal konutların teslim tarihlerini sorgularken, konuyla ilgili açıklama da gecikmedi. İşte TOKİ Aydın konutları teslim tarihleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aydın Bozdoğan'da yapımına başlanan 196 adet sosyal konut tamamlandı.



TOKİ AYDIN SOSYAL KONUT PROJESİ TESLİM TARİHLERİ


Tamamlanan konutlar, 03 – 14 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.


Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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