Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın Nazilli Aydoğdu Mahallesi 139 Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlar için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Aydın Nazilli konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Aydın Nazilli Aydoğdu Mahallesi 139 Konut Projesi’nde bulunan 8 adet konut Kuralı Satış Yöntemi ile satışa sunuldu; başvurular, 24 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Aydın İli Şubeleri ile E-Devlet Sistemi üzerinden alınmıştı. TOKİ Aydın Nazilli konutları için hak sahipliği ve konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Aydın Nazilli konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
Konut satın almak için başvuruda bulunacaklardan Proje ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları veya Projenin bulunduğu ilçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmaları (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) şartı aranacaktır. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 17 Mart - 21 Mart 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 4 yedek hak sahibi (2+1 konutlar için 3, 3+1 konutlar için 1) belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.