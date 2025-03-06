Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

Konut satın almak için başvuruda bulunacaklardan Proje ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları veya Projenin bulunduğu ilçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmaları (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) şartı aranacaktır. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.