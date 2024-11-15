Aydın Söke’de TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 174 adet ve 3+1 nitelikli 73 adet olmak üzere toplamda 247 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Aydın Söke konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Aydın Söke konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Aydın Söke Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 174 adet ve 3+1 nitelikli 73 adet olmak üzere toplamda 247 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Aydın Söke konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ kura çekişi ile konutları belirlenen hak sahipleri, 25 Kasım - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aydın Söke Yenicami Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. Projenin temerküz şubesi Aydın Söke Yenicami Şubesi olacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın %10 peşin kalanı 240 ay vade ile taksitlendirilerek satışı yapılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacak olup ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutları belirlenen hak sahipleri, 25 Kasım - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aydın Söke Yenicami Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.