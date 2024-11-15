Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın %10 peşin kalanı 240 ay vade ile taksitlendirilerek satışı yapılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacak olup ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.