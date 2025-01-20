TOKİ başvuru butonunu aktif etti! 2+1 ve 3+1 onlarca daire satacak! Ev sahibi olacaklar son tarih...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde satışa sunulan daireler, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. TOKİ’nin kısa süre önce duyurduğu yeni proje kapsamında onlarca konut alıcılarını bekliyor. Başvuru süreci ise bugün itibarıyla başladı. Uygun fiyat ve esnek ödeme planlarıyla sunulan bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir adım oluşturuyor.

1 /14 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde daire satışlarına devam ediyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan bu projeler, geniş kesimlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da satışa sunulan konutlar, binlerce kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Düşük bütçelere uygun fırsatlar sunan bu projeler, konut sahibi olmayı hayal edenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

2 /14 TOKİ 2+1 VE 3+1 ONLARCA DAİRE SATACAK TOKİ; Ankara, Güdül, Yukarı mahallesi 212 adet konut ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi kapsamında üretilecek 77 adet dairenin satışa çıkartılacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

3 /14 59'u 2+1 ve 18'i 3+1 olarak belirtilen onlarca daire için başvuru tarihi bugün başladı. Satılacak 2+1 taşınmazlardan en uygunu; 454.007,03 TL peşinat, 120 ay vade ve 11.350,18 TL'den alıcısını bulacak. Bunun yanı sıra en uygun 3+1 daire; 567.441,65 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.186,04 TL taksitten satılacak.



4 /14 İşte Ankara'da satılacak 2+1 ve 3+1 konut listesi şu şekilde;

5 /14 ANKARA'DAKİ KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR? Ankara'da kuralı satış yöntemi ile onlarca daire satılacak. Konutlara başvurular 20 Ocak 2025 (bugün) tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 24 Ocak 2025 olarak açıklandı.

6 /14 Başvuru bedeli 2.000 TL olarak duyurulurken, başvuru yapılacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Türkiye genelindeki tüm şubeler olarak belirtildi.

7 /14 Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak açıklandı. Kura tarihi 05 Şubat 2025 olarak duyuruldu ve sözleşme imzalanacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. Türkiye genelindeki tüm şubeler olarak aktarıldı.

8 /14 Öte yandan asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 10 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025 olarak açıklanırken, yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 19 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025 olarak belirtildi. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu da belirtildi.

9 /14 TAŞINMAZLARLA İLGİLİ SÖZLEŞME DETAYLARI Ankara'daki bahsedilen taşınmazlara başvuru yapacak kişilerde, T.C vatandaşı olma şartı aranacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği açıklandı.

10 /14 Taşınmazlara başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı için tek başvuru yapılacağı belirtildi. Birden fazla başvuru yapılırsa, başvuruların geçersiz sayılacağı aktarıldı.

11 /14 Konutlar için borç bakiyesinin yüzde 25 peşinat ve 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği duyuruldu. Bunun yanı sıra borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artıracağı açıklandı. Ankara'da satılacak 2+1 ve 3+1 dairelerle alakalı diğer detaylar aşağıda yer alıyor.

12 /14

13 /14