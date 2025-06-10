TOKİ BAŞVURU E-DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman?

TOKİ’nin hayata geçireceği 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi’nde gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, başvuru takviminin yakında duyurulacağını belirtirken, gençler için özel kontenjan ayrılacağını da açıkladı. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru ekranı hangi tarihte açılacak?
Ev sahibi olma hayali kuranlar için heyecanlandıran açıklama geldi! TOKİ’nin 250 bin konutu kapsayan yeni sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeler hız kazandı. Bakan Murat Kurum, gençlerle buluşmasında projeye dair hem müjde verdi hem de takvimle ilgili ipuçlarını paylaştı. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? Gençlere özel kontenjan nasıl olacak? İşte ayrıntılar ve başvuru ekranına dair son bilgiler…
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU NE ZAMAN ALINACAK?
TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı henüz açılmadı.
İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.
Bakan Kurum, proje başvurularının yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacağını belirtti.
Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum, şöyle yanıt verdi:
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."