TOKİ sosyal konut projesi için kolları sıvıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.” dedi. “453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” diyen Erdoğan, TOKİ konut ve işyerleri teslimine ilişkin müjdeyi verdi. İşte Sosyal konut projesi ve TOKİ konut ve işyeri teslim tarihine ilişkin detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut projesine ilişkin müjdeyi verdi. Peki TOKİ konut ve işyerleri ne zaman teslim edilecek?
2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı TOKİ sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.
Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
TOKİ konut ve işyerleri ne zaman teslim edilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen konut ve işyerlerinin teslim tarihine ilişkin de konuştu. 155 bininci deprem konutu kura çekimi ve anahtar teslim törenini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini anımsatan ve yapımı tamamlanan 201 bininci yeni yuva ve iş yerlerinin anahtarlarını da yakında hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şunu büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim, bugün depremzedelerimizin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını giderdiğimiz umut dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2025 yılında da deprem bölgesi en önemli ve öncelikli gündemimiz olmayı sürdürecek. Aynı gayret ve azimle çalışarak kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de 365 gün içerisinde tamamlayacağız.
Böylece 2025 yılı içerisinde toplamda 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnşallah yıl bitmeden, deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız, huzurlu, güvenli, dayanıklı yuvalarına kavuşacak.
İş yerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi süratle inşa ve ihya faaliyetlerimiz için 2025 yılı bütçesinden toplam 584 milyar lira kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyerek, milletin acılarını ne kadar duyarsız olduklarını gösteren müflis siyasetçileri Allah'ın izniyle 2025 yılında da mahcup edeceğiz."