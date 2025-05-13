Bayburt Merkez Şingah mahallesi 393 Konut projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlar için konut belirleme kurası yapılacak. Kura çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanmakta. İşte TOKİ Bayburt Şingah mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Bayburt Merkez Şingah mahallesi 393 Konut projesinde yer alan 2+1 konut 14 adet ve 3+1 konut 13 adet konut için “ Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00’da yapılacak. 20-27 Mayıs tarihleri arasında ise asil hak sahipliği sözleşme imzalanacak. İşte Bayburt Merkez Şingah mahallesi konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacaktır.
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 Mayıs 2025 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 3+1 konut için 10, 2+1 konut için 10 yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
10) Borç bakiyesi, %25 peşin 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
11) İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.
12) İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2025 ayından itibaren başlatılacaktır.
13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 15 Mayıs 2025, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 28 Mayıs 2025, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 02 Haziran 2025 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
2+1 Konut Satış Fiyatları
3+1 Konut Satış Fiyatlar