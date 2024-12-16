Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 509 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 323 adet ve 3+1 nitelikli 158 adet olmak üzere toplamda 481 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 323 adet ve 3+1 nitelikli 158 adet olmak üzere toplamda 481 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 25 Aralık 2024 – 22.01.2025 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Tüm Şubesi’nde imzalanacaktır. Konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen 2+1 konut hak sahiplerine sözleşme imzalama sonrası stoklarımızda kalan 2+1 ve 3+1 tipi konutlardan verilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
TOKİ Çanakkale konut fiyatları
Çanakkala Cevatpaşa Mahallesi 3+1 Konut Satış Fiyatları