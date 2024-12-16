Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

10:0316/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları</p>
TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 509 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 323 adet ve 3+1 nitelikli 158 adet olmak üzere toplamda 481 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 323 adet ve 3+1 nitelikli 158 adet olmak üzere toplamda 481 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 25 Aralık 2024 – 22.01.2025 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Tüm Şubesi’nde imzalanacaktır. Konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen 2+1 konut hak sahiplerine sözleşme imzalama sonrası stoklarımızda kalan 2+1 ve 3+1 tipi konutlardan verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.

TOKİ Çanakkale konut fiyatları

2+1 Konut Satış Fiyatları İçin Tıklayın

Çanakkala Cevatpaşa Mahallesi 3+1 Konut Satış Fiyatları

3+1 Konut Satış Fiyatları İçin Tıklayın

#TOKİ
#Çanakkale
#TOKİ konut belirleme kura sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret tespit komisyonu yeniden toplanıyor! 2025 Ocak ayı yeni asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı?