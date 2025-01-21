TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Çanakkale Ezine sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 280 ve 3+1 tipi 108 olmak üzere toplam 388 adet konut için konut belirleme kurası bugün saat 11:00’da çekiliyor. İşte TOKİ Çanakkale Ezine konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Çanakkale Ezine’de konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Çanakkale Ezine Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 280 adet ve 3+1 nitelikli 108 adet olmak üzere toplamda 388 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Çanakkale Ezine konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla;
ASİL hak sahipleri ile 03 – 14 Şubat 2025 tarihleri arasında Tüm Şubelerinde, YEDEK hak sahipleri ile 24 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında ve açıklanacak programa göre Temerküz Ezine/Çanakkale Şubesinde, Gerçekleştirilecektir.
Konutlar, %10 peşinat bedeli ve 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutlara ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ilk ay (Mart 2025) itibarıyla başlatılacaktır. İlk dönemsel artış, Temmuz 2025 tarihinde yapılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Çanakkale Ezine TOKİ konutları satış fiyatı