Çankırı Ilgaz 244 Konut Projesinde, orta gelir nitelikli, 3+1 ve 2+1 tipi 12 adet konut olmak üzere toplam 13 adet konut “Kura Yöntemi” ile satışa sunulacaktır. 20-30 Mayıs tarihleri arasında asil hak sahipleri sözleşme imzalayacaktır. İşte TOKİ Çankırı Ilgaz konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Yazı Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek projede üretilen 244 konuttan 13 adedi ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi satışa sunulacak. Başvurular, 02 – 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası’nın Türkiye genelindeki tüm aracılığı ile toplandı. İşte TOKİ Çankırı Ilgaz konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri
arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 konutlar için 20 yedek hak sahibi, 3+1 konutlar için 5 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, satış bedelinin %25’ i ORANINDA PEŞİNAT VE 120 AY boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle
başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2026 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
2+1 Konut Satış Fiyatları
3+1 Konut Satış Fiyatları