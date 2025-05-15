Borç bakiyesi, satış bedelinin %25’ i ORANINDA PEŞİNAT VE 120 AY boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle

başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2026 ayından itibaren başlatılacaktır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.