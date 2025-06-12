Denizli-Çivril 2. Etap (488 Konut) Toplu Konut Projesi kuralı satış kapsamında tamamı Orta Gelir Grubunda yer alan (2+1) tipi 72 adet, (3+1) tipi 8 adet olmak üzere toplam 79 adet konut için hak sahibi ve konut belirleme kurası yapılacaktı. Saat 14:00'da, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi TOKİ’nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. İşte Denizli-Çivril 2.Etap konut kurası sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, “Denizli-Çivril” 2.Etap (488 Konut) Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan; (2+1) nitelikli 71 adet konut (3+1) nitelikli 8 adet konut toplam 79 adet konut kura yöntemiyle satışa sunuldu. Kuralar bugün saat 14:00'da, noter huzurunda yapılacak. İşte Denizli-Çivril 2.Etap konut kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
%25 peşinat bedeli ve 120 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Konutlara ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ilk ay (Temmuz 2025) itibarıyla başlatılacaktır. İlk dönemsel artış, Ocak 2026 tarihinde yapılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Konutların peşinat bedeli üzerinden % 0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Konut alıcıları, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.
Devir esnasında, devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçlar kapatılacaktır.