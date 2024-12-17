Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan, Denizli Merkezefendi işyerleri kurası ile 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Denizli Merkezefendi TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /14 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Denizli’de ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Merkezefendi işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Denizli Merkezefendi 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

2 /14 Murat Muzaklar Özlem Gürbüz Ramazan Kaya Yüksel Gökmen Ayşe Esma Sayıntürk Meryem Demir Apa İlhami Öznur

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