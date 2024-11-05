Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 228 adet ve 3+1 nitelikli 120 adet olmak üzere toplamda 348 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi 1. ve 2. etap konut projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 228 adet ve 3+1 nitelikli 120 adet olmak üzere toplamda 348 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 13 Kasım 2024 – 06 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Ülke geneli tüm şubelerinde (İstasyon/Denizli Şubesi /temerküz şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu
üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.